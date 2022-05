Yohann SZELAG

Je suis un ingénieur de 40 ans avec 15 années d’expériences dans le secteur agroalimentaire dans des grands groupes industriels ou PME avec une gestion d’équipes de 30 à 160 personnes (d’abord chez Bonduelle puis dans une PME chez Les Brasseurs de Gayant, de nouveau dans un grand groupe chez Holder puis chez Kraft)



Ingénieur maître en Génie des Systèmes Industriels avec auparavant un BTS en Contrôle Industriel et Régulation. J’ai terminé mon cursus universitaire avec un projet de fin d’année dans un grand groupe agroalimentaire (Interbrew). J’ai découvert ce secteur d’activité qui est captivant et riche d’enseignement. J’ai ensuite orienté ma carrière vers ce secteur d’activité que je n’ai plus quitté





Mes compétences :

Management de projet

Sécurité alimentaire

Gestion des compétences

Amélioration de la productivité

Agroalimentaire

Sécurité au travail