François-Gérard BOUY

Diplômé de Grenoble Ecole de Management (parcours ESC - spécialisation finance d'entreprise), j'ai rejoins la direction financière de la société SCHENKER SA (Filiale de DB SCHENKER), après avoir excercé le métier d'auditeur financier senior au sein du German Desk de PricewaterhouseCoopers (spécialisation Automotive & Services).



Avant de rejoindre PWC, diverses expèriences professionnelles m'ont permis de développer les compétences suivantes:



- Entrepreneuriat:

* Participation à la création d’une entreprise de communication: ORNICOM.



- Expertise métier:

* Comptabilité en Allemagne au sein de MARKTKAUF HOLDING, filiale du leader allemand de la grande distribution.



* Audit Interne au sein de la COMPAGNIE DES ALPES, leader mondial de l’exploitation des pistes de ski, et acteur majeur du loisir en Europe.



Soucieux de développer mes compétences dans un environnement stimulant, je reste à l'écoute du marché et de ses opportunités.

Je suis joignable par téléphone au 06 89 51 01 53, et par mail: francoisgerardbouy@gmail.com



Mes compétences :

Audit

Audit Interne

Commissariat aux comptes

Comptabilité