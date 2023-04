WEBArray



INSTANT PRESENT



François Guilbert vous propose son service unique

d'accompagnement privé ou professionnel, individuel ou collectif,

à fin de prendre le temps d'accomplir votre projet de vie sur mesure.

En France & à l'international.



BIO



Equilibre de vie

Après un cursus universitaire en génie biologique appliqué à l'environnement, puis en master de biologie et master de sport (de 1991 à 1998), couplé dans le même temps à un cursus de sportif de haut niveau partenaire des équipes de France olympiques de judo, ju jitsu et disciplines associées (de 1993 à 2002),

la carrière professionnelle de François a débuté au sein du ministère des armées en 1999 et s'est développée au cœur de l'unité des forces spéciales depuis 2004.



La composition des ateliers, proposée par François, est essentiellement axée sur :

1. la connaissance de soi

2. la régulation émotionnelle

3. la coordination motrice

4. l'entretien corporel



La pratique des ateliers de François a la vocation de vous inviter à renforcer votre corps.

Le fil conducteur, de l'accompagenement personalisé de François,

est centré sur la prophylaxie au sens :

1. de préservation de votre intégrité corporel et de protection de votre organisme

2. de prévention de l'apparition, de la propagation et de l'aggravation des blessures



-



Don d'espace au moment présent

Aujourd'hui, François, coach diplômé, vous propose en France et à l'international,

son accompagnement privé ou professionnel, individuel ou collectif

à fin d'accomplir votre projet de vie.



____

WEB en.dosport.net



PRESENT TIME



The one of a kind approach of François Guilbert offers to you

his private or professional, individual or collective coaching,

in order taking time to fulfill of your customised life project.

Within France & abroad.



BIO



Balance of life

As part of his first biological engineering diploma applied to the environment, then of his university maters' degree back ground in both biology and sport (from 1991 till 1998),

François was at the same time high level athlete partner of the Olympic French teams of judo,

ju jitsu & combined disciplines (from 1993 till 2002).

The professional career of François has begun within the ministry of war in 1999 and grown inside special forces unit since 2004.



François offers to you his worshops basically driven by :

1. selfimprovement

2. emotional regulation

3. motor coordination

4. body fitness​



The practical workshops of François are designed for your body’s strengthening

with the semantics of prophylaxis as story line.

According to this etymological sense of prophylaxis in terms of :

1. preservation of your bodily integrity and protection close to your body

2. preventive measures in order to avoid appearance, propagation and worsening of wounds



-



Space to the present time

Today, both within France and abroad, François, graduated coach diploma,

offers to you his private or professional, individual or collective coaching

in order to fulfill of your life project.



Mes compétences :

Feasibility Studies

Prototyping

R&D

Aéronautique

Cohésion de groupe

Management

Coordination motrice

Gestion de risque

Développement personnel

Développement professionnel

Régulation émotionnelle

Gestion de crise

Gestion de projet

Développement durable

Génie biologique

Génie de l'environnement