Ingénieur civil mécanicien de formation, je suis animé par le désir de trouver des solutions toujours plus innovantes et adaptées aux besoins clairement identifiés de nos clients. Je mets à votre disposition mes connaissances d’ingénieur méthode et de projet ainsi que d’instructeur TPM développées dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et bureaux d’engineering.



Mes compétences :

TPM

VOL/VCA

Lean

Six Sigma