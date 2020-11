François LAPUH (LAPUH)

Mon but est de pouvoir travailler et m’investir professionnellement afin de parfaire ma soif d’apprendre et de parachever ma spécialisation de négociateur dans le domaine recherché par ma hiérarchie tout en augmentant la rentabilité de l’activité demandée, toujours en satisfaisant une clientèle spécifique qui en demandera toujours plus.



Il est inadmissible pour ma personne de profiter du système selon lequel un salarié doit attendre que son entreprise lui donne du travail, il faut savoir prendre l'initiative afin de rapporter du chiffre d’affaire positif à sa société afin de rentabiliser son activité et pouvoir justifier son salaire.



L'initiative salariale est mon credo, si le chiffre est la, le client est la, il justifie la rentabilité et le salaire.



Mes capacités, mon savoir faire qui sont des atouts et dans mes cordes sont ce qui suit :





Créer et développer le portefeuille client,

Développer l'activité auprès de prospects et clients,

Promouvoir l'offre de service dont il a la charge,

Participer à la réponse aux appels d'offres.



Techniques de prospection,

Assurer le suivi commercial des clients,

Participer à l'élaboration de la proposition technique,

Négocier les contrats de vente,

Présenter les propositions



Connaissance des services de l'entreprise,

Connaissance des métiers de l'entreprise,

Techniques de vente et de négociation



Faculté d'écoute, de communication et d'expression,

Autonomie,

Persévérance

Capacité de négociation et de persuasion,

Qualités relationnelles



Mes compétences :

Négociateur

Vendeur

Sociable

Fiable

Honneur et Loyauté

Honnête et appliquée