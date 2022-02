François MEYER

Mon parcours universitaire et mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir les savoirs suivants :



Savoirs :



Acquérir les compétences professionnelles requises par l'exercice des professions comptables en conformité avec les normes dexercice professionnel.

Analyser les organisations et leurs pratiques de gestion.

Comprendre les évolutions des environnements, anticiper les changements.

Maîtriser les règlementations en matière d'audit, comptabilité, finance, droit et fiscalité.



Savoir-faire :



Analyser et comprendre une entreprise dans sa globalité,

Analyser et résoudre des problématiques complexes sous un angle pluridisciplinaire : comptable, financier, juridique, fiscal; communiquer avec des acteurs aux connaissances complémentaires dans ces disciplines.

Faire preuve de polyvalence et dadaptabilité.

Faire preuve de créativité, de réactivité, dingéniosité et de volonté.



Savoir-être :



Etre capable d'intégrer les missions dans leur globalité.

Etre capable d'organiser un travail de manière autonome.

Faire preuve de dynamisme.

Adaptabilité de mes méthodes de travail.



Mes compétences :

Finance

Transmission

Transmission d'entreprises