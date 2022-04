François-Nicolas MARLARD

Infrastructure Systèmes et Réseaux Informatiques : Définition de modèles, techniques de masterisation du terminal utilisateur, gestion des équipements réseaux actifs (topologie, paramétrage, évolution, supervision)



Sécurité : Revue ou adaptation de normes établies (standards ISO, référentiel ITIL, veille technologique)



Conseil et Aide au déploiement sur site : Rôle coordonnateur en région Nord-Pas-de-Calais - Picardie et Belgique pour le déploiement de nouvelles infrastructures, d'applications et d'accompagnement au changement (Geodis)



Infogérance d'infrastructures : Serveurs, solutions de stockage, sauvegarde, téléphonie (ToIP/VoIP)



Maintenance et dépannage : Assistance Front et Back Office, consolidation des traitements (procédures, états)



Mes compétences :

IPSwitch WhatsUp Gold

Omnivista 4760

Cisco IOS

IBM Lotus Domino Administration v6

Alcatel OmniPCX 4400

Microsoft ISA server 2006

Microsoft WSUS

ITIL

Active Directory

Cisco Switches/Routers RIP OSPF HSRP

Cycos MRS

Citrix XenApp

VMware ESX

Citrix