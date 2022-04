François NOIROT

Comme vous le constaterez ci après, l'essentiel de mon parcours professionnel s’est déroulé au sein de TDF.



J’ai eu la chance de connaître un environnement motivant et stimulant intellectuellement et j’ai pu travailler à l’évolution de l’entreprise vers le numérique avec diverses expérimentations pour participer activement en final au déploiement des réseaux RPTNT et RCTNT de TDF comme expert national.



Mais les choses ont fait que j'ai adhéré au Plan de Départ Volontaire de TDF suite à une restructuration de l'entreprise.

J'ai alors souhaité valider les acquis de mon expérience et sécuriser mon parcours professionnel par l’obtention d’un diplôme universitaire reconnu de niveau Bac+5.



J'ai opté pour le Master GEII spécialité RSEE réalisé avec l'Université Paul Verlaine de Metz afin de faire reconnaître mon savoir faire et préparer mon évolution professionnelle hors de TDF.

J'en ai profité pour réaliser deux formations en management avec la CCI de Moselle.



Depuis le 19 août 2016, je suis Chargé de mission FTTH à la Communauté d4Agglomération de Forbach Porte de France.

Ma mission d'ingénierie de 3 ans et plus porte sur la construction d'un réseau de communications électroniques en technologie FTTH sur le territoire de la Communauté de la CAFPF en Moselle.



Mes compétences :

D- Pilotage de Fournisseurs

E -Industrie des Télécommunications

A- Télédiffusion

B- Conception Radiofréquence

C- Conduite de projet