Francois NOSIC

COMMERCIAL & ACHAT

Capacité d’Analyse et de Synthèse pour comprendre les problématiques des clients

Business Partner des chefs de projets pour l’optimisation du Couple Produit Marché

Structurer les appels d’offres pour la création de marges de manœuvres

Capacité de synthèses qualitatives et quantitatives des consultations et des offres en cours

Négocier et valider les offres et contrats en accord avec la stratégie de l’entreprise

Stimuler le marché et Gérer le Portefeuille par la création de valeur mutuelle

Maitrise des Techniques de Négociation Commerciale et capacité à développer des partenariats

Capacité d’identification des risques économiques, contractuels et métier.

Adapter la communication pour passer du « savoir » au « faire savoir »



Maîtrise de l’ensemble des processus d’achats

Maîtrise des achats en sous-traitance pour éviter les risques de requalification

Maîtrise des Achats de Production Technique: Électronique, Mécanique, Maintenance et Logistique

Maîtrise des achats Hors Production : Généraux, Télécoms, Informatiques, Flotte Automobile

Maîtrise des achats d’Investissements, Projets : Travaux, BTP, Machine Outil



CONTRÔLE DE GESTION COMMERCIAL & ACHAT

Maîtrise de l’ensemble des processus du Contrôle de Gestion.

Mise en place de Contrôle de Gestion Achat complet sur la base de SAP

Établissement de Reporting aux différentes entités

Réorienter les analyses quantitatives vers des analyses qualitatives par activité

Documenter et objectiver les échanges entre les différents niveaux de responsabilité

Compétence en analyse financière (calcul de marge, rentabilité, prix de revient, contrôle des dépenses…)

Gestion Comptable (saisie, enregistrement, facturation)



INFORMATIQUE

Maîtrise des logiciels spécifiques (SAP R/3 FI/CO/MM - NAVISION - SAGE – ORACLE – Lotus Notes)

Maîtrise avancée du Pack Office: Excel – Word – Access – Powerpoint



TECHNIQUE (Électronique, Informatique Industrielle, Électrotechnique, S.A.V)

Installation, Mise en service, Intégration et validation des équipements électroniques et informatiques

Maintien en Conditions Opérationnelles des équipements livrés et des éléments associés

Gestion des dossiers d’affaires et des bases de données associées

Implication auprès des équipes projets techniques pour comprendre la technicité des produits



SAVOIR-ÊTRE FONCTIONNEL

Rigoureux

Sens de l’analyse

Capacité de synthèse

Autonome

Sens de l’initiative

Persévérant

Curiosité intellectuelle



SAVOIR -ÊTRE RELATIONNEL

Capacité à s’adapter de la génération des « Papy Boomers » jusqu’à la génération Z

Diplomate mais capacité à s’indigner en faisant preuve d’autorité

Discrétion : Habilitation Confidentiel Défense (capacité de préserver la confidentialité des informations)



SAVOIR -ÊTRE CULTUREL

Capacité d’adaptation

Sens de l’organisation

Stabilité Émotionnelle

Conscience professionnel : Ponctuel, Fiable, respect de ses engagements, honnête

Culture du Résultat et de l’excellence

Génération X: Plus grande fidélité et reconnaissance à l’entreprise, Motivation et implication plus forte









Mes compétences :

Génie Électrique

SAP

Achat

Électronique

Informatique Industrielle

Lotus Notes

Électrotechnique

Logistique

Technique

Contrôle de gestion

Sage

Navision

Oracle