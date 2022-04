François OKONSKI

+30 années d'expérience dans le domaine de la finance dans des sociétés d’ environnement international

(US GAAP, Sarbanes Oxley ; Anglais professionnel)



Depuis Septembre 2007 ( en poste actuellement): Directeur Administratif en charge des RH - RADIOMETER, Neuilly-Plaisance.



La mission principale du groupe RADIOMETER est de fournir aux hôpitaux et aux laboratoires des solutions performantes à haut niveau de qualité pour le diagnostic des malades en situation critique.

Ses principales activités sont essentiellement axées sur le développement et la production d’appareils destinés aux analyses d’urgences tout en assurant leur suivi.

Filiale du Groupe Américain Danaher (48.000 employés répartis dans quelques 50 compagnies à travers le monde.)





Mes compétences :

FINANCE