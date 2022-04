François OLIVIER

Pôles de compétences



Définition et mise en œuvre de la stratégie industrielle



- Élaborer la stratégie en fonction des évolutions du marché, des besoins des clients et des performances de l’entreprise.

- Effectuer des choix de positionnement : recentrage sur le cœur de métier, croissance externe, etc.

- Décliner et mettre en œuvre les orientations stratégiques et la politique de l’entreprise.

- Etablir les business plan et budgets, suivre les indicateurs et résultats financiers, assurer le reporting à la direction.

- Fixer les objectifs collectifs et individuels en matière de productivité, de résultats, de qualité et de respect des délais.

- Optimiser les moyens de production et les fonctions supports : organisation, processus, process et systèmes d’informations.

- Piloter la politique d’achats et de sous-traitance.



Pilotage des moyens de production



- Diriger et coordonner les activités techniques de production, d’entretien, de maintenance, de logistique et de gestion.

- Veiller à l’adaptation des moyens et anticiper les besoins : ressources humaines, capacités de production.

- Suivre les différents indicateurs de performance.

- Identifier les leviers d’action pour optimiser la production en termes de coûts, de qualité et de délais (investissements, formations, recrutements, etc.).



Encadrement et animation des équipes



- Superviser, animer et gérer les équipes (jusqu’à 500 collaborateurs).

- Communiquer sur les enjeux, les objectifs, les performances et les résultats, en interne ou vers les partenaires et clients.

- Animer et gérer les relations avec les partenaires sociaux (CE, CHSCT, DP) ainsi que les administrations (inspection du travail, CRAM).

- Veiller à la mise en œuvre et à la bonne application des règlements et des normes qualité, sécurité et environnementale.



Mes compétences :

Après-vente

Management

Organisation

Gestion de projet

Imprimerie