Francois ORCIL

Essentiellement autodidacte, renforcé par des formations régulières, j'ai acquis au travers de nombreuses expériences de projets complexes des compétences fortes aussi bien managériales, fonctionnelles (logistique et production principalement) que techniques.

Depuis plusieurs années spécialisé dans la gestion de systèmes à haute disponibilité en environnements divers, j'ai une vision technique d'ensemble par des connaissances pointues sur le système, le stockage, le réseau et la sécurité.

Persuadé que l'humain doit être au coeur des préoccupations de l'entreprise, car le meilleur atout pour son bon fonctionnement, j'ai à coeur de construire mes équipes pour répondre aux besoins du métier, et de les accompagner pour qu'ils s'épanouissent et fassent bénéficier l'équipe et l'entreprise de leurs expertises grandissantes.



Mes compétences :

Management

Rigueur

VMware

Gestion budgétaire

Storage Area Network

SAP

Microsoft SharePoint

UNIX

Penetration Testing

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

ITIL

Audit

PCA/PRA

Virtualisation

Négociation contrats

Expérience utilisateur

Sécurité informatique

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Business development