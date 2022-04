François ORTET

J'ai obtenu un BTS NRC en alternance à Paris la première année puis à Nantes pour la seconde j'ai pu découvrir le métier de Commercial en BtoB.

J'ai ensuite été embauché en CDI au sein du Groupe COGETEFI (Expert en solutions de communication) dans la suite logique de ma formation.

Après cette première expérience réussi (objectifs mensuels dépassés) j'ai entamé une reconversion professionnelle dans le secteur de la restauration.

J'ai eu la chance de vivre un rêve en travaillant comme serveur à Saint Gilles Les Bains à La Réunion pendant 6 mois pour ensuite travailler pendant 4 mois en tant que chef de rang à Andernos les bains sur le bassin d'Arcachon.

Fort de ces expériences je connais aujourd'hui ma réelle Force de Travail et surtout mon tempérament qui est définitivement commercial dans l'âme.

Je cherche aujourd'hui un poste dans un secteur qui me passionne : L'Automobile.



Sur un marché très concurrentiel nous proposons un service personnalisé pour l'ensemble de nos clients : Écoute, Réactivité et Qualité de service pour le meilleur rapport qualité - prix sont nos meilleurs arguments.



Mes compétences :

Prospection

Sportif

Relationnel

Motivé

Perspicace

Tenace