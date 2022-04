François PALMIOLI

De 1990 à 1997, j'ai occupé chez ITM FRANCE durant 7 années les fonctions d’Inspecteur de Maintenance en informatique sur Grands et Moyens Systèmes IBM.



De 1998 à 2014, j'ai intégré deux des trois leaders mondiaux KARDEX REMSTAR et HANEL SYSTEMES, sociétés spécialisées dans les technologies complexes générant des gains de productivité multiples, entreprises que j’ai eu l’honneur et le plaisir de représenter.



Aujourd'hui, j'exerce les fonctions de Responsable Commercial sur le Nord Est France au sein du Groupe SYSTEM , constructeur mondial de solutions robotisées pour l'industrie et l'intralogistique



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Audit

Industrie

Gestion de projet

Réduction des coûts