Thierry RICHELET

32 d'expérience comme Ingénieur de Maintenance dans l'industrie des semiconducteurs



Plus particulièrement:

-programme d’entretien préventif,

-suivi des maintenances curatives,

-analyse et résolution des problèmes techniques,

-assistance, formation et conseil des personnels de maintenance,

-détermination et établissement des listes de pièces de rechange,

-optimisation des budgets de maintenance,

-application des règles d’hygiène et de sécurité,

-supervision des entreprises extérieures dans le cadre de contrats de sous-traitance,

-optimisation de la disponibilité des outils de production,

-amélioration des process en terme de productivité et de sécurité.



Mes compétences :

Informatique

Electronique