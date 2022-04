François PANAGET

Responsable des Achats de Biomasse & des Opérations chez BIOMASSE ET DEVELOPPEMENT DE DALKIA CENTRE-OUEST et SUD-OUEST du Groupe EDF.

Gestion de l'approvisionnement de 105 chaufferies biomasse sur 35 départements de l'ouest de la France.

Dont 99 chaufferies Thermique consommant 240 000 tonnes de biomasse et 6 chaufferies Cogénération biomasse consommant 560 000 tonnes de biomasse, pour une activité de plus de 50 000 K€.

La biomasse est constituée de plaquettes forestières, de plaquettes de scieries (et connexes de scierie), de déchets vert, de refus de composte, d'emballage bois propre (de type classe A), de divers produits bois tel que les souches, les écorces, les bois d'élagages, de granulés ...

Cette gestion s'effectue avec une équipe de trois acheteurs, cinq logisticiens et une assistante.