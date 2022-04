François PARCELIER

L'activité bancaire a énormément évolué durant ces dernières années.

Le développement des nouvelles technologies et internet a bouleversé tout un système,

et ce n'est pas encore terminé.

La clientèle est de mieux en mieux informée et attend de son établissement

une prise en charge rapide, personnalisée et pertinente.

L'exercice n'est pas aisé mais le challenge est intéressant et incontournable pour fidéliser

et conquérir notre clientèle.

C'est l'objectif que je me suis fixé.



Mes compétences :

Gestion de portefeuilles clients

Animer des réunions

Rediger des supports de communication

Developper un portefeuille