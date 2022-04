François PARIS

En entreprise, je travaille pour investir et partager mes acquis techniques, mes expériences professionnelles et relationnelles.



En contact avec le monde informatique depuis plus de 20 ans, mon objectif principal n'est pas que de conduire mes projets à leur terme, mais aussi de savoir les adapter et les faire évoluer face aux technologies en perpétuelles évolutions.



C'est pourquoi ce métier est aussi une passion. Il est source d'apprentissage, d'échange avec d'autre domaine de compétence et de remise en question.



C'est dans ce cadre que je veux un parcours professionnel évolutif et collaboratif.



Mes compétences :

