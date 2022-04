François PARREAUX-EY

Je suis un Manager avec une large expertise aéronautique : ingénierie, production, RH, achat, finance, production.

Mon approche stratégique et mon fort leadership fédérateur fondé sur la confiance sont reconnus : je construis des stratégies et conduis les équipes pour les mettre en œuvre.



J'ai géré des projets pendant 20 ans dans des contextes complexes et tous très différents.

Je construis un cadre d'action et je le fais fonctionner en prenant les décisions au bon moment.

Mon relationnel s'appuie sur une connaissance du quotient émotionnel et sur des compétences en écoute active.

Je sais engager des équipes transnationales sur une vision commune.



Mes drivers : l'esprit et la gestion d'entreprise

Mes valeurs : l'intelligence collective, l'agilité et l'innovation



Mes spécialités :

• Leadership • Gestion RH •

• Finance • Investissements • Business plan • ROI •

• Coordination de projet • Gestion de sous traitance • Offshore •

• Partenariat, Client/Fournisseur & Relation Institutionnelle •

• Structure et systèmes aéronautiques • Mécanique • Simulation • Soft • Safety •



