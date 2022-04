Francois PASQUET

Au sein d'une Société dynamique , spécialisée dans la gestion personnalisée des transports urgents et spécifiques , THL + et toute son équipe proposent une gamme variée de prestations de service.



• URGENCES ROUTIERES ; urbaines, locales, nationales, intracommunautaires

• URGENCES COMBINEES ; Route / Air, Route / Fer

• URGENCES AERIENNES ; jets, hélicoptères France et Europe

• DISTRIBUTION PERSONNALISEE ; navettes journalières, tournées spécifiques

• MISE A DISPOSITION DE VEHICULES AVEC CHAUFFEURS ; journée, semaine, mois

• SOLUTIONS LOGISTIQUES GLOBALES ; stockage, manutention spécifique

• SAVE MAINTENANCE INFORMATIQUE 1° DEGRE

• TRANSFERT ET DEPLOIEMENT INFORMATIQUE