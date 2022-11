Alain JORNAT

Avec 30 ans d’expérience, j’ai eu un parcours évolutif dans les différentes fonctions de la logistique, supply chain, et achats.



Le cœur de ma compétence est le management global de la logistique et de la supply chain avec 3 piliers principaux :

- Management et Optimisation de la supply chain

- Management d’équipes pluridisciplinaires

- Pilotage de projets



Mes compétences :

Achats

Conduite de projets

Management

Méthodologie

Optimisation des stocks

Satisfaction clients

Supply chain

Sourcing

Logistique

Négociation

SAP

Microsoft Excel

Réduction des coûts

Transport routier