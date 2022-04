François PASTRE

Après plusieurs années investis dans le secteur du développement international sur des projets économique, social et environnemental, ma reconversion en France s'est traduite par le pilotage d'une entreprise sociale œuvrant sur le champ de l'agriculture biologique. Passant par deux années de restructuration de cette organisation sur l'ensemble de son activité économique et sociale, les trois dernières années ont été consacrées au développement de l'activité dans son ensemble en y créant une seconde entreprise sociale attenante, créatrice d'emplois "nouveaux" et non délocalisables.

Mon engagement associatif m'entraine depuis 2009 au sein du conseil d'administration du Réseau Cocagne, et me fait endosser la responsabilité de représentant départemental IAE à compter de 2007. Riche de cette expérience professionnelle en Ile de France, je décide de réaliser mon projet de vie en changeant de région et en m'investissant professionnellement dans le rôle de Délégué Régional Pays de la Loire de l'association CHANTIER école. Eloigné du terrain et de "l'opérationnel" pendant un an, l'association ATAO me sollicite à point nommé pour prendre en main la structure dans un contexte de professionnalisation et de structuration de l'ensemble des activités et des actions à destination des publics les plus éloignés de l'emploi.



Mes compétences :

Développeur

Économie sociale et solidaire

Environnement

Management

Développement durable

Développement

Conseil