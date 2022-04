Francois PECHOT

Bonjour

Non, à 50 ans je ne suis ni vieux, ni fatigué, y compris pour faire de l'informatique.

Au contraire, les années m'ont permis d'acquérir une bonne expérience de généraliste en SI et

d'atteindre un niveau d'expertise dans des domaines comme, la télédistribution logiciel, le gestion de la relation client.

Non, à 50 ans je ne suis pas plus exigeant financièrement qu'un autre candidat plus jeune.

Je souhaite juste poursuivre une activité qui me passionne toujours.



Indisponible depuis Janvier 2015.



Cordialement

F. Péchot



Mes compétences :

JAVA

NAMP (Numara Asset Management Program)

Sage Vente partner

Exploitation informatique

VB (MS)

SCCM 2012 (MS)

DDMI (HP)

Support technique (niv 2 et 3)

Powershell

Certification ITIL