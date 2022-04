François PELLETIER

Les media, comme le marketing en général, sont en pleine mutation: Les consommateurs ne sont aujourd'hui plus déférents aux messages des marques mais référents à leurs pairs.



Les modèles de publicités interruptives de programmes de flux linèaires s'érodent au profit des contenus consultables sur des plateformes "on demand" en plein essort ... les recommandations de consommateurs et les contenus ont désormais pris le pouvoir.



La radio s'affranchie de plus en plus des ondes pour devenir "smart radio" sur internet, la TV est pratiquement déjà connectée à des plateformes de contenus, comme demain la voiture le sera et les media seront bientôt tous "sociaux" et convergeants



Au sein de CARAT France, comme du groupe Aegis media, nous étudions ces (R)évolutions pour conseiller et accompagner au quotidien nos clients dans leur stratégie des moyens



Mes compétences :

Publicité