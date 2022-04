François PELLISSIER

Formé en autodidacte aux métiers du web et de la base de données, j'ai rejoint Loyalty Expert après plusieurs expériences de développement de plateformes web et y occupe le poste de gestionnaire de base de données depuis 2009.

Travaillant initialement sur la gestion récurrente des dossiers clients (récupération, nettoyage et intégration de données), j'ai évolué vers le développement et l'initialisation des nouveaux dossiers avant d'intégrer le pôle Qualité. Référent technique et des processus, j'y développe des processus génériques tout en participant à l'élaboration et la mise en place des nouveaux outils internes et externes avec l'ensemble des directions du groupe.



Mes compétences :

PHP 5

Base de données

MySQL

Talend

Eloqua