François PELTIER

Je ne suis pas cloisonné...



J'ai une main gauche, deux yeux, un (petit) cerveau... Une optique artistique précise...un apprenti (et non un élève) à mes côtés...Quelques cartons d'idées... Un tombereau d'envies... deux armoires pleines de rêves...Le sentiment de l'urgence... l'irritation devant l'art conceptuel et la lassitude devant les académismes quels qu'ils soient...La nécessité de transmettre et l'impératif de créer...l'horreur des cloisons et des tiroirs étanches où l'on est rangé par les gens sans imagination...La certitude qu'il est temps... L'envie de lieux...la fatigue du marché de l'art et du mercantilisme... L'incapacité à faire savoir et je l'espère la capacité à savoir faire...Le dégoût de l'auto-promotion perpétuelle... le besoin de voir mon travail reconnu...

Et tellement d'autres choses encore.



Prêt à tout, pourvu que cela résonne et tinte en moi...



Un site : http://www.favolus.com



Mes compétences :

Peinture