François PERET

Depuis 2007 : Chargé de projets de validation des Systèmes Informatisés – Technologie SERVIER



Compétences acquises:

- Pilotage, planification et gestion multi-projets

- Réalisation de validations prospectives et rétro-actives sur les SI suivants:GED, LIMS, CDS, SCADA, QMS, GMAO

- Collaborations multiples (Analytique, Galénique, Informatique, Assurance Qualité)

- Management et formation

- Mise en conformité selon le 21 CFR Part 11 et prise en compte lors de nouveaux projets

- Maintien de l’état validé ou revalidation suite à la revue annuelle périodique

- Veille technologique et réglementaire

- Préparation et participation aux inspections/audits

- Réglementation :BPF, ICH Q9, PIC/S 11-03, Annexe 11, 21 CFR Part 210, 211 et 11

- Analytique : HPLC-UV, dissolution



2007 (7mois) : Chef de projet junior Validation des Systèmes Informatisés – Technologie SERVIER



PROJET : Mise en œuvre d’un projet de validation lié à l’implémentation d’un LIMS



Compétences acquises :

- Découverte du développement analytique (études de stabilité, analyses de lots cliniques et de développement galénique).

- Mise en pratique de la méthodologie GAMP, lors de l’élaboration de l’analyse des risques réglementaires et fonctionnels.

- Réalisation des différentes étapes de qualification (QC, QO et QP).

- Suivi du Change Control pré et post production.



2006 (3mois) : Assistant Validation des Systèmes Informatisés – Technologie SERVIER



PROJET : Validation rétro-active d’une application gérant l’emplacement de la documentation scientifique, matériel et projet



Compétences acquises :

- Prise de connaissance de l’ensemble de la documentation de validation et de la réglementation associée

- Travail multi-disciplinaire

- Déroulement d’une Qualification Opérationnelle avec gestion d’anomalies



Mes compétences :

GAMP