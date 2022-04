François PEREZ

Mickael, responsable d’une équipe de commerciaux a fini par accepter la proposition de son chef d’aller se former aux outils de « Performance Managériale ». Certes, encadrer des personnes n’est pas toujours facile : tout ne se passe pas toujours comme prévu ! Et l’arrivée de ces jeunes commerciaux fait que l’on doit s’interroger sur leur motivation au travail et la manière dont il faudrait les « manager ».

De retour de cette formation, Mickael est satisfait. Il a son « profil managérial », ses « tendances » dans la relation aux autres. Il mesure tous les progrès qu’il doit accomplir. Il est déjà plus perspicace pour déceler les « orientations» de chacun et évaluer les résistances sous-jacentes. Il constate maintenant que les gens ne se comportent pas toujours conformément à la « Matrice de Progrès» qu’on lui a exposé durant le stage. Autant d’arguments qui lui font dire qu’il doit s’employer à les faire changer ! Heureusement, il dispose maintenant d’outils de mangement modernes pour décrypter toute cette réalité cachée.

Mickael est sur le chemin de la performance, il a gagné du temps. Il comprend comment tous ce monde fonctionne ce qui lui permet de passer moins de temps sur le terrain, les plans d’actions sont bâtis et il va les suivre !

Qu’est-ce qu’un problème finalement ? « Le problème, c’est la solution » disait Paul WATZLAWICK.

Sollicités pour être toujours plus performant nous sommes à la recherche d’outils, quand on a tout essayé et que ça ne marche plus nous constatons que nous avons perdu le contact avec toute capacité de régulation. Accompagner une personne c’est commencer par identifier ce qu’est le Problème pour essayer de commencer à interrompre les actes qui ont pu participer à la création du problème voir au fait qu’il se perpétue.





Mes compétences :

Ressources humaines