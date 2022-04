François PEROTTO

J'interviens en conseil (efficacité organisationnelle, recrutement et management de la performance) et en accompagnement individuel et collectif (management et leadership, vente, négociation, relations interpersonnelles).

Ma démarche est fondée sur la recherche de la satisfaction du client, à partir de solutions pratiques et sur-mesure en adéquation avec les enjeux et les attentes. Ma double expérience opérationnelle, ainsi que mes activités de recherche et de conseil ont développé chez moi capacité d’écoute et d’analyse, ainsi que pragmatisme.

Mes interventions dans des secteurs d’activité variés ( PGC, Luxe, Services, Equipement, Assurances, Bâtiment, Energie, Communication, Santé), additionnées à un regard objectif et imaginatif, assorti d’une capacité de discernement, permettent un accompagnement efficace et personnalisé.



My fields of intervention are consultancy (organizational effectiveness, recruitment and performance management), and collective and individual support (management and leadership, sales, negotiation, interpersonal relationships).

My approach is based on the quest of the client's satisfaction through practical and tailor-made solutions in line with his/her challenges and needs. My two-fold vocational experience together with my counseling and research activities have enhanced my listening and understanding capabilities along with a pragmatic approach.

My interventions in a varied range of business sectors (consumer goods, luxury products, services, building, capital equipment, insurances, energy, communication, healthcare) and a willingness to have an objective and imaginative look, backed with a discernment capability, result in an effective and personalized counseling.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Vente

Recherche

Leadership

Coaching Commercial

Communication

Conduite du changement

Négociation

Audit

Enseignement

Gestion de projet

Management

Formation