François PERRIN

Mon curriculum vitale vous fournira l'ensemble des informations sur mon expérience professionnelle, mon cursus et mes compétences. Mes aptitudes ainsi que mes connaissances ont été renforcées par diverses expériences plus enrichissantes les unes que les autres. Avec plus de vingt cinq années d'expérience dans le secteur de l'Industrie du meuble, c'est avec un haut degré de professionnalisme et d'engagement que j'ai accompli mes missions lors de chacune de mes fonctions précédentes. J'y ai acquit un savoir faire confirmé dans la gestion de projets d'implantation de nouveaux produits fonctionnels générant plusieurs millions d'Euros de C.A.



Mes compétences :

Management

Commerce international

Marketing