En 1981, François PESTY est interne en pharmacie dans les hôpitaux de Paris et termine ses études pharmaceutiques (Université de Paris XI), puis commerciales (ISG, à Paris et San Francisco). Après la biochimie, la pharmacie hospitalière et la Pharmacie Centrale des Hôpitaux de Paris, il rejoint en 1986 l’industrie pharmaceutique, où il y exercera durant 15 ans des responsabilités très opérationnelles liées à la promotion du médicament et à la conduite d’équipes de visite médicale en ville et à l’hôpital. Il occupera successivement les fonctions de délégué médical hospitalier, chef de produit, formateur de la visite médicale, responsable des études cliniques, puis directeur régional des ventes, et enfin directeur des ventes, au sein de 3 entreprises du médicament : Laboratoires Léo, B. Braun Medical, et BMS & UPSA. Dernièrement, il était en charge de la totalité du portefeuille thérapeutique en ville et à l’hôpital de BMS & UPSA et supervisait une équipe d’une trentaine de personnes dédiées à la visite médicale, dont 6 managers. En 2003, regrettant l’abandon total de la promotion par les firmes pharmaceutiques des « grandes molécules » dès la perte de leurs brevets, et ce, indépendamment de leur valeur thérapeutique, il créé le projet de l’Institut PUPPEM « Pour Une Prescription Plus Efficiente du Médicament » :

http://pagesperso-orange.fr/pouruneprescriptionplusefficientedumedicament/



Depuis juillet 2005, François PESTY est consultant autonome, Expert-conseil, avec deux domaines principaux d’expertise :



1. La visite médicalisée des délégués de l’Assurance Maladie sur le médicament : http://puppem.com/default.aspx ;



2. L’organisation et l’informatisation du circuit du médicament à l’hôpital et de la prescription en médecine ambulatoire : http://optimiz-sih-circ-med.fr/default.aspx ;



Mes compétences :

Assurance

Assurance maladie

Conseil

Conseil marketing

Economie

Économie de la santé

Industrie pharmaceutique

Marketing

Pharmacie

Santé

ventes

Visite médicale