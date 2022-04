François PETIT

Responsable Promotion Immobilière, Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, financement des professionnels de l'immobilier: lotisseurs - aménageurs, promoteurs constructeurs et marchands de biens sur le territoire de la Caisse Régionale.

Management d'une équipe de quatre personnes au sein de la Direction de l'Immobilier.



Chargé d'Expertise Financière: analyse et présentation de dossiers de financement entreprises, "affaires sensibles", suivi des risques de crédit aux entreprises et négociation dans les dossiers à risque, en appui des agences, Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres, site de Niort, avril 2008 à juin 2012.



Chargé d'Affaires Entreprises Senior (PME-PMI et Promotion Immobilières), Adjoint du directeur d'agence, Crédit Agricole La Rochelle (juin 2000 - mars 2008).



DESS Banque et Finance Internationales, Université du Havre, juin 1994.

MST Finances Internationales & Président de l'association des étudiants 1991/92.



Membre du bureau et membre fondateur de l'association Quai des Lettres, depuis mars 1999 : organisation de rencontres littéraires et publication d'une revue quadrimestrielle.



Mes compétences :

Banque

Finance

Gestion de la relation client

Management

Sorties

Consolidations