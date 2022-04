Francois.piat@orange.fr

Trilingue



Directeur Business Unit







Depuis juillet 2005 :

Directeur BU équipementier automobile/industrie :

Définition de la stratégie, élaboration des budgets et garant du compte de résultat pour 3 usines en Europe de l’ouest et d’une partie d’usine partagée en Europe de l’est. (Deux usines en France, une en Espagne, une en Roumanie)

400 personnes dont une équipe de 12 commerciaux répartis en Europe , 1/3 du CA en Asie (Corée /Japon).





Autonomie complète concernant:

-La stratégie de développement commercial et industriel dans le respect des autres activités du groupe

-La négociation de ses achats et la détermination ses prix de ventes.

-La logistique de ses approvisionnements, l’intégration des commandes et la livraison de ses produits finis suivant les protocoles propres à chaque marché.

-La production et le développement des nouveaux produits.

-La sécurité de ses biens et du personnel rattaché.

-Les négociations et relations avec les partenaires sociaux des usines ainsi que la formation de son personnel.



Résultats récents:

- 2009 démarrage d'une ligne de de produit cellulaire thermoformés destinée à la fabrication de conduit d'air pour véhicules de tourisme,de loisir et industriels(Audi ,BMW)

- Début 2008 démarrage d’une usine partagée en Roumanie, prise de marchés chez les équipementiers localement et intégration des achats sur la zone géographique .Un démarrage pour lequel nous avons mis les moyens dès le début et dont l'équipe est fière .

- 2007 développement de la vente d'une membrane cryogénique destinée au transport de gaz liquide(-170°C)en Corée et au Japon,dépose de brevets en Asie.





Langues étrangères :



Anglais Utilisé professionnellement de façon quotidienne au téléphone ou en réunion.



Espagnol Utilisé professionnellement de façon quotidienne au téléphone ou en réunion.



Mes compétences :

Direction générale