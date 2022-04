François PICCA

Ancien élève du lycée Wagnonville de Douai, j'ai obtenu mon Baccalauréat scientifique avec mention ainsi qu'un BTS Anabiotec avec mention également.



Un grand nombre de compétences ont été acquises lors de mon parcours dans les domaines des sciences.



Lors de ce BTS, j'ai pu effectuer un stage en laboratoire d'analyse de la station d'épuration SOGEA de Douai. J'ai ainsi eu la possibilité d'apprendre à gérer un laboratoire seul et à organiser une journée de travail. J'ai acquis une très bonne autonomie et une rigueur capitale en laboratoire.



Mon premier emploi à la sortie de mon BTS a eu lieu à Tereos, en laboratoire d'analyse du sucre et des effluents issus de la cristallisation. J'ai pu apprendre à m'intégrer au sein d'une équipe et réussi à me rendre polyvalent à toutes les analyses en dehors de mon poste, car j'y ait été admis en tant qu'aide au laboratoire. J'ai ensuite remplacé un saisonnier posté en 3x8.



En Juillet 2011 J'ai été embauché chez Eurofins à Hénin-Beaumont en tant que technicien préleveur sur les chantiers de désamiantage. J'ai posé des pompes de prélèvement d'air selon les normes en vigueur avant/pendant/après travaux. En 5 ans au sein de cette entreprise, j'ai évolué, ayant eu en charge le suivi complet du matériel de prélèvement, l'étalonnage/la métrologie et enfin, j'ai occupé également le poste d'animateur sécurité.



En Août 2016, estimant avoir acquis tout ce qui pouvait m'intéresser au sein de cette entreprise, j'ai décidé de changer de travail et de devenir désamianteur, dans le but d'une évolution salariale non négligeable, mais également afin de voir sur le long terme, afin de devenir diagnostiqueur amiante.



En Juillet 2018, je suis embauché chez Envirotech à Lezennes, en tant que technicien préleveur d'air, métrologue du matériel de prélèvement et "assistant" au diagnostics amiante.



Mes compétences :

Biochimie

Biologie

Biophysique

Chimie

Microbiologie

Technicien laboratoire