François-Pierre NINOVE

Doté d'un bon relationnel et de fortes capacités d'adaptation, j'ai développé une expérience dans la gestion de projets automobiles et pétrolier. Curieux et volontaire, je suis à l'écoute des besoins industriels et aime apporter des solutions innovantes et pragmatiques.



Mes compétences :

Mécanique des Matériaux

Tribologie

Techniques Expérimentales

Nanotechnologies

Pétrophysique

Management opérationnel

Management de projet

Prospection R&D

Relation Clients

Conduite du changement