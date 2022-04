Emmanuel ROZÉ

C’est au travers de ma formation d’ingénieur spécialiste des matériaux à l’ISTIL (Polytec’Lyon) que je me suis découvert un attrait particulier pour la recherche, qu’elle soit fondamentale ou appliquée. Je me suis donc ensuite naturellement lancé dans une thèse de doctorat au sein d’IRCELYON, l’un des grands centres européens de recherche en catalyse pour l’environnement, domaine qui présente un vif intérêt pour moi.



Cette thèse m’a permis de développer une approche fondamentale de la cinétique des réactions de catalyse hétérogène, ainsi que de participer à plusieurs projets industriels en collaboration avec de grandes entreprises telles que SAINT GOBAIN, VEOLIA et FAURECIA sur des thèmes d'actualité tels que la dépollution des échappements des moteurs thermiques.



J'ai ensuite travaillé pour FAURECIA Systèmes d’Echappements sur l'un des thèmes majeurs de la dépollution automobile actuelle.



Je recherche actuellement une entreprise dynamique dans laquelle je pourrai m’investir, mettre à profit mes compétences et en acquérir de nouvelles.

Vous pouvez me contacter au 06.85.48.76.38 ou à l'adresse mail roze.emmanuel@gmail.com .



Mes compétences :

Spectrométrie de masse

Dépollution

Automobile

Chimie

Matériaux

Catalyse

Spectroscopie Infrarouge