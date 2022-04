Francois PIERSON

Avec un parcours scolaire plutôt chaotique, je suis rentré très tôt dans la vie active et suis aujourd'hui riche de nombreuses et fructueuses expériences : Commerce technique,Restauration,Artisan,Montage industriel, Messagerie express,Sécurité, Logistique, Fret aérien et aussi Intendant en Ambassade de France.

Ces divers emplois m'ont amenés a passé quelques diplômes professionnels; CFP de gestion en grande et moyenne surface, Chaudronnerie, Menuiserie,Automatisme... Parcours autodidacte, contraint au départ puis par choix ensuite, tout simplement parce que découvrir, apprendre et être curieux du savoir faire et du faire savoir sont toujours aujourd'hui un excellent leitmotiv. Ma citation préférée est de SÉNÈQUE elle dit: " Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. "

Donc je n'ai plus qu'a vous dire, osez!!



