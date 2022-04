François PILLET

J'ai prêté serment en Février 1981 j'ai ouvert mon propre cabinet en 1994.



Je peux vous aider, et vous apporter une solution ou une issue dans plusieurs domaines liés à la crise Covid 19 savoir assistance et négociations (en attente du redémarrage de l'institution judiciaire ) sur les domaines suivants : ( liste non exhaustive)



Arnaques et escroqueries en tous genres liées au Covid 19



Violences familiales/ Divorces/ Gardes des enfants



Abus des employeurs qui profitent des aides liées au chômage partiel alors que leurs employés travaillent



Assistance des salariés licenciés sous le faux prétexte de la crise du covid 19



Problématiques des voyages annulés



Je peux aussi examiner toute demande liée à un décès dans un EHPAD ( faute, carence, maltraitance, dysfonctionnement;)



Je peux examiner et apporter une solution à tous problèmes liés à des achats ou ventes immobilières



AIDE PERSONNALISÉE



Chaque société est unique chacun est unique





L'INFORMATION



Vous êtes informés en temps réel de l"avancement des dossiers et vous n'avez donc pas à me solliciter pour avoir l'information.



NE PAS ATTENDRE LE DERNIER MOMENT GAGNER DU TEMPS ET DONC DE L 'ARGENT



Le travail en amont est important; S'adresser à son avocat en amont permet de désamorcer d'éventuels conflits et surtout de gagner du temps.



"Ecoute; Compréhension; Information; Disponibilité, Réactivité; Assistance; Suivi; Gain"



Je vous écoute, vous conseille et vous assiste dans le respect du serment de la profession.



La relation avocat-client est primordiale;



Un Avocat est par nature indépendant; En outre, la relation avocat-client est primordiale; Je n'accepterai pas de recevoir un client de l'écouter et de ne pas personnellement traiter son dossier de même que je n'accepterai pas de traiter un dossier sans avoir rencontré personnellement le principal intéressé. En d'autres termes je suis mes dossiers de A à Z une fois que je les ai acceptés.



J'ai d'autres centres d'intérêt que le Droit et il convient de trouver un équilibre entre l'exercice de sa profession et sa vie.



Au demeurant comment parvenir à effectuer du bon travail si l'on n'a pas trouvé cet équilibre?



J'ai donc logiquement décidé d'exercer en individuel.



J'estime que l'on n'est jamais aussi bien servi que par soi- même et j'entends être totalement libre.





La recherche de profits toujours plus importants qui contraint à une activité croissante parfois au détriment d'une vie de famille et sociale ne m'intéresse pas. J'estime préférable de ne pas renoncer à une qualité de vie et il convient de trouver un équilibre entre l'exercice de sa profession et sa vie.



J'interviens donc devant toutes les juridictions et je conseille;



Mes compétences :

Droit social

Divorce

Droit civil

Droit des contrats

Droit de la coprorpiété

Droit du travail

Conseil

Piano

Juridique

Musique

Droit

Composition

transactions

conseil de prud'hommes

Baux

Droit des assurances

Baux commerciaux

préjudice corporel

Droit des sociétés

Contentieux social

Droit pénal

Médiation

Droit des affaires