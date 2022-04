Enchanté,



Je suis François Plasson , j'ai 21 ans et je suis actuellement en cursus à la faculté d'Angers en économie.



Motivé par l'avenir , et par la recherche d'un emploi, je serais heureux de vous proposez mes services ou simplement de discuter avec des salariés ou patron , pour en apprendre plus sur l'environnement qui nous entoure.



Passionné par le secteur de la vente , j'ai effectué d'innombrables stages dans le secteur de l'automobile , l’immobilier , la communication , le commerce en grande surface , et la télécommunication.



Mes compétences :

Teleprospection

Fidélisation

Publipostage

Négociation

Marketing

Prospection commerciale

Étude de marché

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop