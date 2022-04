François PLISSONNIER

Né le 5 avril 1957 à Lyon

après avoir sillonné la France en suivant la carrière de mon père (Lyon, Oullins, Notre dame de Gravenchon, Villers Saint Sépulcre, Grenoble, Paris où j'ai fait ma terminale et mon école d'Architecture, je me suis posé en banlieue sud de l'Ile de France.



Marié, 3 enfants, espacés tous les 4 ans (82, 86, 90) (G,F,G).



Activité salariée, puis en SCM, puis en libéral et enfin association en SARL d'Architecture dans le 78.



Mes compétences :

Archicad

Artlantis

Adobe Photoshop