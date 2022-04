François POISSON

Dynamique et exigeant, tant envers moi qu'envers les équipes, expert en management depuis plus de 20 ans, montée en compétence des collaborateurs et conduite au changement, une fonction transverse permet une vue plus globale de l'activité



Mes compétences :

Maitrise pack Office

Prévoyance

Santé

Retraite

Fiscalité protection sociale secteur privé

Statut fonction publique territoriale

Recrutement

Management commercial

Management opérationnel