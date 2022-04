François POULIQUEN

Je suis ingénieur en informatique embarquée. J’ai quatre ans d’expérience.



En 2009, j’ai profité d’une opportunité, pour me former, de manière anticipée, à la gestion des entreprises et ainsi préparer de futures évolutions à des postes d’encadrement.



Je suis actuellement en poste chez Ingenico Healthcare & E-Id en tant qu'ingénieur en développement firmware.

Je travaille au développement des systèmes embarqués dans les lecteurs de codes-barres et d'étiquettes RFID communiquant en Bluetooth.



Un de mes principaux projets est basé sur du Linux embarqué.





Je suis ouvert à toutes propositions et surtout curieux des nouveaux challenges qui pourraient s'offrir à moi. N'hésitez pas à me solliciter pour toute demande de cet ordre ou tout autre sujet.



Mes compétences :

Assembleur

Langage c

Nouvelles technologies

RFID

Intelligence économique

Temps réel

Management