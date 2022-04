François POUMAREDES

Le management, le pilotage, la coordination, la planification caractérisent mon expérience professionnelle dans le domaine des systèmes d’information. Expériences dans le monde des études et le monde de la production, dans le secteur public et le secteur privé, en qualité de client et en qualité de fournisseur. J'exerce une activité dans les familles de métiers du management opérationnel, du management de projets, et de l’organisation et la gestion des évolutions des SI.



Mes compétences :

Gestion des projets et du portefeuille de projets

Gestion des relations client-fournisseur

Informatique et alignement stratégique métier

Gestion des contrats

Management de la qualité informatique

Gestion des ventes

Planification des produits ou des projets

Amélioration du processus

Développement de la stratégie

Gouvernance informatique

Développement du personnel

Développement du plan d'activités

Développement des propositions

Achats