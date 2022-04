Francois POURCHEZ

Bonjour!



Après une formation d'ingénieur aéronautique à Supaéro, j'ai intégré Airbus Allemagne depuis le 1er septembre, au sein d'une unité de production d'éléments de cabine Airbus. Le poste est basé à Laupheim,dans le sud de l'Allemagne.



Ma mission actuelle consiste à proposer un concept d'introduction des outils informatiques permettant de travailler en "concurrent engineering". Derrière ce terme se cache le développement accéléré de nouveaux produits via une communication précoce entre les bureaux d'études et les responsables de l'industrialisation. Cette méthode de travail, actuellement en cours de déploiement chez Airbus, procure un potentiel important de réduction du time-to-market lors du lancement de nouveaux programmes d'avions.



Mon embauche s'est faite via le programme pour jeunes diplômés d'EADS, le Corporate Young Manager Programme. De décembre 2006 à septembre 2007, je découvrirai différentes facettes d'EADS au cours de 3 missions disctinctes dans des entités du groupe, à l'étranger principalement.



Mes compétences :

Aéronautique

Aviation

Engineering

Lean

lean manufacturing

Manager

manufacturing