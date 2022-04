François POURRIER

20 années de passion pour les métiers du web, co-fondateur de 2 sociétés (Studio dd et Habillage).

Je travaille désormais en tant que Consultant Digital indépendant et j’aide les entreprises dans la conception et la mise en oeuvre des dispositifs digitaux.



Mes domaines d’expertise :

Web App, UX design, Cloud, API & Web Services, Open-Source, Digital Learning, Stratégie digitale, Relation Client



Mes derniers projets :

Refonte complète de la Web App : http://www.docendi.com/

Conception & Frontend de la plateforme https://addviseo.com/

Conception & Frontend de la Web App http://www.flyanotherday.com/



Je suis intervenu à la Digital Learning Day 2016 : http://digital-learning-day.com/



Mes compétences :

Business planning

User experience

Web 2.0

Web Applications

Project management

Web development