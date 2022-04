Francois POUVREAU

Huit années passées dans l’univers très concurrentiel des fruits et légumes m’ont permis d’acquérir et de renforcer de solides compétences en terme de prospection, de développement commercial et de fidélisation client.



Perspicace et pragmatique, je souhaite développer mon professionnalisme et mettre à profit mes acquis dans un

environnement de travail qui valorise la passion, la convivialité et l’atteinte des résultats.



Mes compétences :

SAP R/3

Microsoft Office

SAP Business One

E-Procurement