François POUZOU

Expérience de 6 années en tant qu’ingénieur process/produit au sein de 2 laiteries du groupe ANDROS (5000 personnes, 1,6Md €). Groupe ayant une forte culture produit à travers ses marques (Andros, Bonne Maman, Mamie Nova,…) Fort tempérament à s’investir, particulièrement dans les projets de développements de process. Force de proposition pour des projets en accord avec la stratégie de l’entreprise. J'ai amélioré l’hygiène et les conditions de travail au travers d’automatismes repensés et de modifications de process ergonomique. Culture du résultat et fort tempérament opérationnel.



Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Chef de Projet

Process