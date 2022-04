Francois PREVOST

Possédant une formation solide en mécanique des fluides et thermodynamique, et une expérience professionnelle réussie dans les domaines du spatiale et de l’automobile, je souhaite mettre mes connaissances à profit au sein d’un service d'études techniques dans l'énergie.

Fortement attiré par le domaine de l’innovation et de la simulation, je souhaite participer à la conception et au développement des grands projets durables de demain.



Mes compétences :

Mécanique des fluides

Catia

Géothermie

LabView

ANSA

Thermodynamique

Combustion

Thermique du bâtiment

Transfert thermique

AMESim

MATLAB

Optimus

C

Fluent

Visual Basic for Applications

powerflow