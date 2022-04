François PREVOT

Ma curiosité, ma persévérance ainsi que ma rigueur et mon esprit d’équipe font de moi un collaborateur sur lequel on peut compter et sont les gages d’un investissement à long terme pour une entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Habilitation Electrique B2V-BR-H0

Habilitation Risques Chimiques 1

Lecture et réalisation de schémas et plans

Habilitation EDF – M0

Maintenance / Dépannage

Electricité de bâtiment