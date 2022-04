François PROTAT

Si tu dis MAL que tu travailles BIEN, on comprendra que tu travailles MAL.



Un chercheur devant rendre compte des résultats de son travail à un groupe d’investisseurs, un étudiant soutenant une thèse devant un jury, un professionnel au savoir pointu devant enseigner, ..., nous sommes tous appelés à parler professionnellement en public.



Les mots ne sont que 8% de votre communication. 92% de ce que les autres comprennent de vous est comportemental.



Quel que soit le contenu de l’information que l’on est appelé à transmettre, sans apprendre à se mettre en phase avec son auditoire, on risque de transformer cette intervention en échec.



C’est pour répondre à ce besoin indispensable de votre développement professionnel, que j’ai sélectionné, parmi des modules comme “la prise de parole en public”, “la gestion de stress”, “savoir utiliser efficacement Powerpoint” les outils vous permettant de comprendre et d'impacter vos interventions.



En 2 jours de formation ou 14 heures de coaching, je m'engage à améliorer radicalement l'impact de vos interventions.



Depuis 10 ans, j’enseigne à des professeurs de grandes écoles, des cadres, des chercheurs et des ingénieurs, cette méthode facile à assimiler et immédiatement applicable.



